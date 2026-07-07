به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی بازیکنان دعوت شده به هشتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن به شرح زیر اعلام شد:

زهرا آسترکی، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده لو، فاطمه خدابنده لو، فاطمه سرابیگی، مریم سلگی، محبوبه سنچولی، آیناز فرامرزی، زهرا کریمی، فرشته کلاگر، مهتاب لک علی آبادی، آتنا مددی، زکیه ململی، راهله نادری، فاطمه ناصری، سانیا نعیمی، حدیثه وارسته، سحر یاری

مشاور فنی: غلامرضا مازندرانی

مربیان: سمانه افخم، آزاده سلگی، لیلا دوستوندی

مدیر تیم: زهرا رحیمی نژاد

سرپرست اردو: امینه خانی

هشتمین اردوی تیم ملی کبدی بانوان ۱۸ تا ۳۱ تیر در شهرستان ساری استان مازندران برگزار می‌شود.