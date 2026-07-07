مردم ولایت‌مدار لرستان همزمان با آیین باشکوه بدرقه رهبر شهید، با زنده شدن خاطره دیدار تاریخی آبان‌ ۱۴۰۲ در آستانه برگزاری کنگره ملی شهدای لرستان، همگام با ملت ایران در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، این روز‌ها ایران اسلامی شاهد برگزاری آیین‌های باشکوه وداع با رهبر شهید است؛ مراسمی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، صحنه‌هایی ماندگار از همبستگی، قدرشناسی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی را رقم زده است.

برای مردم ولایت‌مدار لرستان، این بدرقه تاریخی، یادآور دیدار صمیمانه و ماندگار با رهبر شهید در آبان‌ ۱۴۰۲ و در آستانه برگزاری کنگره ملی شهدای لرستان است؛ دیداری که در حافظه مردم این دیار به‌عنوان یکی از خاطرات ارزشمند سال‌های اخیر ثبت شده است.