به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ مصطفی احسانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و ذخیره سوخت در یکی از باغات توسط فردی سودجو در شهرستان کوه چنار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران این فرماندهی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن محل ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت دپو شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوه‌چنار بیان کرد: با توجه به تحویل سوخت کشف شده به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.