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فرمانده انتظامی کوهچنار از کشف ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز در یکی از باغات این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ مصطفی احسانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و ذخیره سوخت در یکی از باغات توسط فردی سودجو در شهرستان کوه چنار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: ماموران این فرماندهی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن محل ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت دپو شده را کشف کردند.
فرمانده انتظامی کوهچنار بیان کرد: با توجه به تحویل سوخت کشف شده به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.