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خبر حضور مردم در مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید امت در قم را در بسته خبر های ۱۲۰ ثانیه گلستان دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، امروز مردم شهر قم دیار کریمه اهل بیت میزبان پیکر مطهر رهبر شهید امت بودند.
مردم شهر قم رسم مهمان نوازی را به خوبی بجا اوردن وبا استقبال کم نظیر خود در این تشییع تاریخی، با صلابت شعارهای کوبنده علیه آمریکای جنایتکار و رژیم اسرائیل غاصب سر دادند و خونخواه رهبر شهید خود بودند.
طبق برنامه ریزیهای انجام شده قرار است تشییع پیکر پدر امت فردا در کشور عراق و در عتبات عالیات با حضور خیل عاشقان آن یار سفر کرده در این کشور انجام شود.
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با نزدیک شدن به زمان مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید ملت ایران در مشهد الرضا سفر زائران به این شهر افزایش یافته است و با توجه به اینکه استان گلستان یکی از مسیرهای منتهی به خراسان رضوی است موکبهای خدمات رسان مردمی از غرب تا شرق این استان برای خدمات رسانی به عزاداران اقای شهید ملت ایران برپا شده است.
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از ۱۱ تا ۱۵ تیر بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ تردد در گلستان ثبت شده که بیشترین ترددها در مسیر گلستان به تهران برای شرکت در مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید ملت ایران بود.