ماموران پاسگاه انتظامی دهستان کرات، ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق را که در یک دستگاه خودروی نیسان حامل بار خربزه به مقصد یکی از استانهای شرقی کشور جاسازی شده بود، حین کنترل خودروهای عبوری و انجام ایست و بازرسی کشف کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی تایباد گفت:

سرهنگ امیر امیراحمدی افزود: کارشناسان ارزش این محموله سوخت کشف شده را افزون بر ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

او ادامه داد: متهم با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شد و خودوری نیسان نیز تا انجام مراحل قانونی توقیف شده است.

فرمانده انتظامی تایباد تصریح کرد: برخی افراد سودجو با ترفندهای مختلف قصد قاچاق سوخت، این سرمایه ملی را به سمت افغانستان دارند و سوخت و انواع فرآورده‌ های نفتی از مهمترین کشفیات دستگاه‌ های متولی در معبر رسمی دوغارون است.

امیراحمدی بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا به سمت افغانستان و ورود هرگونه کالای ممنوعه از این کشور به ایران در دستور کار ضابطان قضایی مستقر در مرز دوغارون و شهرستان تایباد قرار دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

مرز دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد و شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد نیز در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده است.