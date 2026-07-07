فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط مرزداران هنگ مرزی خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار «محمد احمدی» فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرزداران هنگ مرزی خوی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، طی چند عملیات دقیق موفق به شناسایی و توقیف محموله‌های قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها مرزبانان موفق شدند ۴ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق را توقیف و در بازرسی از آنها، ۴۵۸۰ عدد قرص دارویی و ۴۷ دستگاه سمعک شنوایی را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی این کشفیات خاطرنشان کرد: در این رابطه ۴ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار “محمد احمدی” در پایان با تاکید بر پیامد‌های زیان‌بار قاچاق بر اقتصاد کشور تصریح کرد: دلاورمردان مرزبانی شبانه‌روز جهت حفظ و حراست از مرز‌های میهن عزیزمان در تلاش بوده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در نوار مرزی برابر قانون با قاطعیت برخورد خواهند کرد.