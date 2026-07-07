به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ ابوالحسن مزارعی درباره جزئیات این خبر گفت: براساس اطلاعات واصله مبنی بر اینکه فردی در منزلی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان فیروزآباد اقدام به نگهداری اموال باستانی می‌نماید، بلافاصله ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

او بیان کرد: در جریان این عملیات ماموران موفق شدند در بازرسی از آن منزل دو قطعه سنگ قدیمی و 21 عدد سکه تاریخی مسی و اسلامی فلوس که از نظر تاریخی و فرهنگی دارای ارزش بود را کشف کنند.

سرهنگ مزارعی اضافه کرد : متهم در زمان انجام عملیات و بازرسی پلیس ، در منزل حضور نداشت و تلاش برای دستگیری وی در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد بیان کرد: اموال و اشیاء کشف شده برای بررسی های تخصصی و حفظ اصالت ،به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شد.