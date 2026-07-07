مقامات محلی در نجف اشرف از آمادگی کامل این استان برای میزبانی از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. صبح امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۵ «یوسف مکی کناوی» استاندار شهر نجف اشرف از تکمیل مقدمات امنیتی، لجستیکی و خدماتی، پشتیبانی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران خبر داد. تاکنون بیش از صد‌ها موکب حسینی برای حضور در این مراسم ثبت نام کرده‌اند و بخش عمده‌ای از این موکب‌ها در طول مسیر مراسم تشییع مستقر خواهند شد تا به شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی کنند. مسیر مراسم تشییع از پل‌های صدرین تا حرم مطهر علوی (ع)، به طول شش کیلومتر، خواهد بود و ۳۵۱ موکب حسینی نیز در این مراسم مشارکت خواهند داشت. این موکب‌ها از ساعت ۶ بامداد فردا با توزیع آب، غذا و ایجاد استراحت گاه، پذیرای عزاداران میلیونی خواهند بود.

عکاس : امیر حسین شاهقلی