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رویترز به نقل از برخی منابع امنیتی دریایی خبر داد که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان در اطراف تنگه هرمز در نزدیکی عمان آسیب دیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رویترز به نقل از برخی منابع امنیتی دریایی خبر داد که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان در اطراف تنگه هرمز در نزدیکی عمان آسیب دیده است.
جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. صبح امروز هم سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه برای یک نفتکش در ۸ مایلی دریایی سواحل عمان خبر داد.
به گفته این سازمان، نفتکش هنگام حرکت به سمت جنوب، بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس به سمت چپ بدنه خود دچار آتش سوزی شده است.
این سازمان اعلام کرد هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت زیست محیطی در این حادثه گزارش نشده است.
براساس گزارش رسانهها از بامداد امروز تاکنون، ۴ کشتی در تنگه هرمز مورد اصابه پرتابه ناشناس قرار گرفتند. براساس گزارشهای خبری این کشتیها نفت و گاز طبیعی مایع حمل میکردند.
در عین حال سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس حمله پهپادی به سه کشتی تجاری را تایید کرده است.
خبرگزاری رویترز هم گزارش داد براثر تنشها در تنگه هرمز قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۷۶ سنت افزایش به ۷۲ دلار ۷۵ سنت رسید.