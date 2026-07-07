لنده گرمترین شهر کهگیلویه و بویراحمد
لنده با کمینه دمای ۴۵ و ۵ دهم درجه سانتی گراد گرمترین منطقه کهگیلویه و بویراحمد در ۲۴ ساعت گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، لنده با دمای ۴۵ و ۵ دهم درجه سانتی گراد گرمترین و یاسوج با دمای ۱۷ و ۳ دهم درجه به ترتیب گرمترین و خنک ترین منطقه استان گزارش شد.
یاری جو افزود: آسمان استان برای ۲۴ ساعت آینده صاف گاهی افزایش وزش باد و غبار محلی پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: کمینه دمای امروز در شهر دهدشت ۲۲، دوگنبدان ۲۴، سی سخت ۱۸، لنده ۲۹، لیشتر ۲۷ و لیکک ۲۹ درجه ثبت شده است.