همزمان با صد و بیست و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها، مردم ولایت‌مدار لرستان بر ادامه راه و آرمان‌های آقای شهید ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز لرستان ، همزمان با صد و بیست و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها، مردم ولایت‌مدار این استان، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های آقای شهید ایران تأکید کردند.

مردم لرستان که طی ۱۲۸ شب گذشته با حضور مستمر در خیابان‌ها، همبستگی و همراهی خود را به نمایش گذاشته‌اند، در این شب نیز با حضوری گسترده، وداع با رهبر شهید را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداشت یاد شهدا و تأکید بر حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور تبدیل کردند.