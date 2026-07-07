به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در این مراسم ، دانش آموزان دارالقرآن نور شمال فارس ، تابوت امام مجاهد امت را به صورت نمادین بر شانه خود گذاشتند و دل های خود را روانه مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید ایران کردند .

این مراسم به منظور تجدید بیعت مردم قدرشناس شهرستان آباده با سومین رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای و همچنین آشنایی دانش آموزان و نسل جدید با رهبر مجاهد شهید برگزار شد .

در این مراسم کودکان و نوجوانان دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت و با رهبر شهید ، وداع و بر ادامه راه ایشان تاکید کردند .