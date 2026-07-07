بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ

مردم شریف استان آذربایجان شرقی

حضور گسترده، باشکوه و مسئولانه شما در مراسم بزرگداشت، وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صحنه‌ای ماندگار از همبستگی ملی، خونخواهی، وفاداری و دلدادگی به آرمان‌ها و پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی شما بود.

بی تردید این حضور پر معنا و قدرشناسیِ مجاهدانه، جلوه‌ای ماندگار از ولایتمداری خطه آذربایجان و نشانگر پیوند عمیق این مردم با ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی است که ریشه در باطنِ پاک و دین مدار مردم این مرز و بوم دارد.

بخش قابل توجهی از مردم در قالب کاروان‌های مختلف و خودرو‌های شخصی عازم تهران و قم گردیدند تا در مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران شرکت نمایند و بخش عمده مردم استان نیز در مراسم استانی و شهرستانی و محلی حضور یافته و ضمن تکریم و تعظیم نام و یاد قائد شهید و عظیم الشان امت با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت نمودند.

به عنوان جان فدای مردم و سرباز ولایت از شما مردمِ قدرشناس و زمان شناس استان سپاسگزارم که تصویری ماندگار از ولایتمداری این خطه خلق نمودید.

از دست اندرکاران و مسئولانی هم که زمینه اعزام مردم شریف استان در این مراسم را فراهم کردند نیز قدردانی می‌کنم.

از صداوسیما و اصحاب رسانه که حضور و مشارکت مردم در مراسم آقای شهید ایران را بازنمایی کردند تشکر می‌نمایم و امیدوارم با روایت هنرمندانه این حضورِ پر شور بمانند چراغ راهی در تاریخ این خطه به یادگار بماند.