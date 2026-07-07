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بیش از ۶۰ درصد از اصناف سیستان و بلوچستان از پرداخت مالیات معاف شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی سیستمها و استفاده از دادههای بانکی به سمت شفافیت کامل حرکت میکند تا مالیات بر اساس درآمد واقعی احصا و عدالت اجتماعی بیش از پیش محقق شود.
نادر ریگی افزود: در سال گذشته بیش از ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول مالیاتی درسیستان و بلوچستان داشتیم که در خود استان هزینه شده است.
وی با انتقاد از برخی مشاغل پردرآمد که از پرداخت حق دولت سر باز میزنند گفت: برخی افراد با درآمدهای بسیار بالا از شیوههای مختلفی مثل استفاده از کارتبهکارت یا دستگاههای کارت خوان معاف همچون بخش کشاورزی و دامداری، یا گرفتن پول نقد برای دور زدن قانون استفاده میکنند، در همین راستا واحد ویژه مبارزه با فرار مالیاتی کشور و به تبع آن در استان تقویت شده و شناسایی این افراد با همکاری نهادهای نظارتی و قضایی به طور جدی در دستور کار است و مردم میتوانند با شماره تلفن ۱۵۲۶ تماس بگیرند.