به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی سیستم‌ها و استفاده از داده‌های بانکی به سمت شفافیت کامل حرکت می‌کند تا مالیات بر اساس درآمد واقعی احصا و عدالت اجتماعی بیش از پیش محقق شود.

نادر ریگی افزود: در سال گذشته بیش از ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول مالیاتی درسیستان و بلوچستان داشتیم که در خود استان هزینه شده است.

وی با انتقاد از برخی مشاغل پردرآمد که از پرداخت حق دولت سر باز می‌زنند گفت: برخی افراد با درآمد‌های بسیار بالا از شیوه‌های مختلفی مثل استفاده از کارت‌به‌کارت یا دستگاه‌های کارت خوان معاف همچون بخش کشاورزی و دامداری، یا گرفتن پول نقد برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، در همین راستا واحد ویژه مبارزه با فرار مالیاتی کشور و به تبع آن در استان تقویت شده و شناسایی این افراد با همکاری نهاد‌های نظارتی و قضایی به طور جدی در دستور کار است و مردم میتوانند با شماره تلفن ۱۵۲۶ تماس بگیرند.