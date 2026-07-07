مانور میدانی بررسی سناریوی تأمین برق مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام، معاونین و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مانور میدانی سناریوی تأمین برق و پایداری شبکه در مراسم تشییع و وداع پیکر مطهر آقای شهید ایران حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای با حضور امیررضا رجبی مدیرعامل شرکت، حسن نوربخش قائم‌مقام، معاونین و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد.

در این مانور، نحوه هماهنگی واحد‌های اجرایی، مدیریت بار، آمادگی اکیپ‌های عملیاتی، پشتیبانی فنی و روند تأمین برق پایدار در شرایط ویژه به‌صورت میدانی ارزیابی شد.