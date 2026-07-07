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اردوی جهادی خدمات بهداشتی و درمانی در روستای محمود آباد علیا در منطقه میان جنگل فسا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی فسا گفت: در راستای بهرهمندی عادلانه مردم از خدمات بهداشتی این اردو به همت گروه جهادی و با مشارکت هلال احمر فسا برگزار شد.
شجاعی با بیان اینکه در این اردو بیش از ۱۰ نوع خدمت به مراجعین از جمله جامعه هدف و افراد تحت پوشش ارائه میشود افزود؛ در این طرح معاینات پزشکی و توزیع دارو، کاملاً رایگان انجام میگیرد.
او ادامه داد: در ایام وداع با امام شهید امت کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری هلالاحمر، قرار است دو اردوی دیگر در مناطق کمبرخوردارِ شهرستان فسا، برگزار کند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی فسا بیان کرد: در این طرح بیش از ۴۵۰ نفر از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان بهرمند شدند.