پخش زنده
امروز: -
پلیس برای تامین امنیت آئین تشییع قائد شهید طرحهای ویژه انتظامی و امنیتی شامل استقرار نیرو از مرزها تا جادههای ورودی استان به اجرا در آورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرماندهی ارشد انتظامی خراسان رضوی گفت: اجرای طرحهای ویژه انتظامی، استقرار هدفمند نیروها از مرز کشورهای همسایه تا عمق استان، از ورودیهای استانهای جنوبی، غربی و شمالی به خراسان رضوی، تقویت گشتهای محسوس و نامحسوس، مدیریت هوشمند تردد، مراقبت از اماکن و مسیرهای منتهی به محلهای برگزاری مراسم و تعامل مستمر با سایر یگانهای امنیتی و اطلاعاتی، دستگاههای اجرایی و امدادی از مهمترین محورهای عملیاتی در روزهای پیش رو است.
سردار سرتیپ دوم ستاد جواد جهانشیری شرایط امنیتی حاکم بر استان افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، فرماندهی انتظامی خراسان رضوی با شرایط ویژه و کمسابقه در حوزه انتظامی و راهور مواجه شد که مدیریت این شرایط نیازمند برنامهریزی دقیق و اتخاذ تدابیر ویژه بود.
وی ادامه داد: نظر به اهمیت رویداد بزرگ ملی و مذهبی آئین بدرقه، تشییع و تدفین قائد شهید و خانواده بزرگوارشان، با توجه به شخصیت جامع، ممتاز، والا و اثرگذار رهبر شهید، که تمامی بزرگان و آزادگان جهان را به احترام و تکریم واداشته است در جلسات متعدد قرارگاه انتظامی امام علی (ع) تمامی ردههای انتظامی، پلیسهای تخصصی و یگانهای تابعه فرماندهی ارشد انتظامی استان با حداکثر توان عملیاتی، اطلاعاتی، تردد و خدماتی برای برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر این مراسم در آمادهباش کامل قرار دارند.
او اظهار کرد: با تحلیل دادههای موجود پیشبینی حضور گسترده زائران، مجاوران و عاشقان ولایت از سراسر کشور و کشورهای مسلمان در مشهد مقدس، برنامهریزیهای لازم برای تامین نظم، امنیت، روانسازی تردد و ارایه خدمات انتظامی به زائران طرحریزی و برنامهریزی شد.
سردار جهانشیری به آمادگی کامل پلیس توام با اشراف اطلاعاتی، هوشمندی و برنامهریزی دقیق در راستای جانفشانی در مسیر حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: هرچند امروز دشمنان با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود در فضای حقیقی و مجازی، درصدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، اما هوشیاری مردم و آمادگی نیروهای انتظامی، امنیت و آرامش جامعه را حفظ خواهد کرد.
وی همچنین در خصوص تردد در مسیرهای جادهای استان خراسان رضوی افزود: همه رانندگان، زائران و مسئولان کاروانهای اعزامی میتوانند پیش از حرکت، آخرین وضعیت ترافیکی، محدودیتهای احتمالی و مسیرهای جایگزین را از طریق پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سامانه تلفنی ۱۱۰ و ۱۲۰ دریافت کنند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه با تعامل و همکاری بین فراجا در استان و فعالان حوزه فضای مجازی در پیام رسانهای اجتماعی و سامانههایی از قبیل نشان و «بلد» آخرین وضعیت ارایه خدماتی را ارایه خواهند کرد تا با آگاهی کامل نسبت به برنامهریزی سفر اقدام کنند، در حوزه خدمات سایبری نیز سامانه تلفن ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا در خدمت همشهریان عزیز خواهد بود.
وی تاکید کرد: توصیه ما به شهروندان محترم، مجاورین و زائران بزرگوار این است که برای دسترسی به حرم مطهر رضوی از خودروی شخصی استفاده نکنند و حتماً از حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) استفاده و با صبوری و همراهی با ماموران پلیس راهور و پلیس راه و عوامل انتظامی مستقر در مسیرها، ما را در برقراری نظم و امنیت این مراسم بزرگ و تاریخی یاری کنند.
آئین تشییع و تدفین پیکر قائد شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای، پنجشنبه ۱۸ تیرماه در خیابان امام رضا (ع) مشهد و حرم مطهر رضوی برگزار میشود.