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وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی، با اشاره به پیشرفتهای نظام مالیاتی در زمینه هوشمندسازی، ارتقای فرهنگ مالیاتی را لازمه تأمین درآمدهای پایدار، عدالت اقتصادی و اداره کارآمد کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی در این پیام آمده است:
۱۶ تیر، «روز ملی مالیات»، فرصتی مغتنم برای بازخوانیِ جایگاهِ رفیعِ نظام مالیاتی در هندسهی حکمرانیِ اقتصادی کشور است. همانگونه که رهبر شهید امت، امام خامنهای تأکید فرمودهاند: * «مالیات یک فریضه است.» *؛ این کلامِ فصلالخطاب، قطبنمای حرکتِ ما برای برپایی عدالت، انضباط مالی و ساختن کشوری مقتدر است.
سازمان امور مالیاتی طی چند سال گذشته توانسته است سهم به سزایی در تأمین درآمدهای پایدار دولت ایفا کند و با فاصله گرفتن از شیوههای سنتی مالیاتستانی و حرکت در مسیر هوشمندسازی و سیستمیکردنِ فرایندها، نقشی پیشرو و قابلتوجه در میان دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده گیرد.
اینجانب ضمن قدردانی از این دستاوردهای ارزشمند، مجاهدت کارکنان خدوم نظام مالیاتی کشور را در تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و تلاش برای دستیابی به یک نظام مالیاتی نوین و هوشمند ارج مینهم.
بیتردید پرداخت مالیاتِ عادلانه توسطِ مردم، یکی از ارکانِ اصلیِ تکیه بر ظرفیتهای داخلی و استقلال از درآمدهای نفتی و تامین درآمدهای پایدار برای اداره کشور است.
از این رهگذر است که ارتقای فرهنگ مالیاتی و تقویت تمکین داوطلبانه به تکالیف قانونی در حوزه مالیات بیش از پیش اهمیت مییابد. مالیات زمانی به ابزاری موثر در نظام تامین مالی کشور تبدیل میشود که همه آحاد و اقشار جامعه از ضرورت و آثار سازنده آن آگاه باشند.
اینجانب ضمن گرامیداشتِ ۱۶ تیر، روز ملی مالیات، از زحماتِ شبانهروزیِ تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنانِ خدومِ این سازمان که در صفِ اولِ جهاد اقتصادی ایستادهاند و همچنین از همراهیِ مؤدیانِ عزیز صمیمانه قدردانی مینمایم.
امید است با همتِ عالیِ همگان، شاهدِ تحققِ کاملِ عدالتِ اقتصادی و شکوفاییِ بیش از پیشِ ایران اسلامی باشیم.
سید علی مدنیزاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی