همزمان با برگزاری آیین وداع با رهبر شهید، ۳۰ موکب مردمی در استان لرستان با ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی، به زائران و رهروان این مسیر معنوی خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، این روز‌ها که ایران اسلامی صحنه دلدادگی مردم به رهبر شهید خود است، مواکب بین‌راهی لرستان نیز همگام با این حماسه ملی، به کانونی از عشق، ایثار و خدمت تبدیل شده‌اند؛ خادمانی که بی‌وقفه، با دل و جان از زائران و رهروان این مسیر نورانی پذیرایی می‌کنند و جلوه‌ای ماندگار از همدلی و مهمان‌نوازی مردم این دیار را به تصویر می‌کشند.



