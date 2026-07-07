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همزمان با برگزاری آیین وداع با رهبر شهید، ۳۰ موکب مردمی در استان لرستان با ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی، به زائران و رهروان این مسیر معنوی خدمترسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، این روزها که ایران اسلامی صحنه دلدادگی مردم به رهبر شهید خود است، مواکب بینراهی لرستان نیز همگام با این حماسه ملی، به کانونی از عشق، ایثار و خدمت تبدیل شدهاند؛ خادمانی که بیوقفه، با دل و جان از زائران و رهروان این مسیر نورانی پذیرایی میکنند و جلوهای ماندگار از همدلی و مهماننوازی مردم این دیار را به تصویر میکشند.