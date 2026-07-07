

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این نشست که با حضور سرپرستان و نمایندگان کمیته‌های المپیک کشور‌های آسیایی از ۱۵ تیر ماه بمدت چهار روز به‌میزبانی ریاض و با شرکت مسئولان شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازی‌ها برگزار می‌شود به مباحث مختلفی همچون معرفی کامل کمیته برگزاری بازیها، ارائه نمای ملی رقابتها، تشریح وضعیت و تجهیزات دهکده بازیها، حمل و‌نقل، پاسخگویی به سئوالات مطرح شده، کارگاه ویژه ثبت نام و بازدید از اماکن مختلف بازیها، اسکان و‌دهکده، از جمله موارد مهم این نشست چند روزه می‌باشد که دیروز و‌ امروز به بخش‌های مختلف آن پرداخته شد.

در این نشست‌های توجیهی و هماهنگی که مهین فرهادی زاد سرپرست کاروان اعزامی کشورمان به همراه محمد مهدی سعیدی نماینده امور بین الملل حضور داشتند در خاتمه خانم فرهادی زاد بطور جداگانه دیدار‌هایی با منیره الدوسیری رییس کمیته اجرایی بازی‌ها داشته که در آن سرپرست کاروان ورزشی کشورمان ضمن تشکر از زحمات میزبان در برگزاری هر چه بهتر این رویداد و تاکید بر حسن مشارکت کاروان ورزشی ایران، بر برطرف نمودن برخی دغدغه‌های مرتبط با اعزام، اسکان و تسهیل عوامل فی مابین اشاره و تاکید نمود.

در ادامه سرپرست کاروان اعزامی کشورمان دیداری نیز با سعد الخریجی مدیر اجرایی منطقه آسیای میانه داشت که طی آن ضمن تاکید بر هماهنگی هر چه بهتر در این زمینه در خصوص موارد مختلفی همچون اسکان، حمل و‌نقل، دهکده بازیها، موضوعات مربوط به رسانه و‌پوشش خبری رویداد‌ها بحث و تبادل نظر گردید.