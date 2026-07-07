تأکید مستمر رهبر شهید انقلاب بر تقویت تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به بیگانگان، طی سه دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ راهبردی که در نام‌گذاری سال‌ها نیز به‌روشنی نمود یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره تولید داخلی را یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور و زمینه‌ساز استقلال اقتصادی، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به بیگانگان می‌دانستند.

ایشان در پیام‌های نوروزی و نام‌گذاری سال‌ها، بارها بر ضرورت تقویت تولید ملی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تأکید کردند و رونق تولید را راهکاری اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، مهار تورم، افزایش خودباوری ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی برشمردند.