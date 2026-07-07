به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو اجلاس گقتگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی، ورکشاپ هوش مصنوعی و زیست بوم دیجیتال دولت، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتاعی نوشت: در حاشیه اجلاس گفتگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی، دیدار سازنده‌ای با معاون محترم وزیر ارتباطات سلطنت عمان داشتم.

در این دیدار، درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش تعاملات فناورانه میان دو کشور تبادل نظر شد.

ایران و عمان ظرفیت‌های ارزشمندی برای تعمیق همکاری‌های دیجیتال و خلق فرصت‌های مشترک در مسیر آینده اقتصاد دیجیتال دارند.