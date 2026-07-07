به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، طلایی مقدم در نشست کارگروه راه‌های استان یزد که با حضور جمعی از مسئولان استانی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و پیمانکار طرح برگزار شد، اظهار کرد: با هماهنگی‌های لازم، عملیات تجهیز کارگاه و آغاز اجرای این قطعه از طرح در دستور کار قرار گرفته و صبح امروز نیز ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به محل اجرای طرح اعزام شد.

طلائی‌مقدم با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی در توسعه شبکه حمل‌ونقل استان یزد و افزایش ایمنی تردد، افزود: در این نشست، موضوعات مربوط به تأمین آب مورد نیاز عملیات زیرسازی، احداث کارخانه آسفالت، تجهیز کارگاه، تأمین زمین محل استقرار کارگاه و سایر الزامات اجرایی بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرای طرح اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد تأکید کرد: تکمیل باند دوم محور یزد–طبس از طرح‌های مهم و اولویت‌دار استان یزد است و با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهیم کرد عملیات اجرایی این طرح با سرعت و کیفیت مطلوب به پیش رود تا هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین اعلام کرد: این طرح با دستور استاندار و پس از اخذ مصوبه شورای عالی معادن، از محل تبصره (۵) ماده (۱۴) تأمین اعتبار شده است و به‌زودی با حضور استاندار و وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی آن به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

وی افزود: دو قطعه دیگر این مسیر نیز در مراحل برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد و با اجرای این اقدامات، تمامی قطعات طرح باند دوم محور یزد ـ طبس در محدوده استان یزد تعیین تکلیف شده است.