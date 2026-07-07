به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، قائم‌ مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه مراسم تشییع رهبر شهید تنها یک آیین بدرقه نیست،گفت: همه بخش‌ های خدمت‌ رسان با هدف تسهیل زیارت، مدیریت جمعیت و تکریم زائران و عزاداران در آماده‌ باش کامل قرار دارند.

مصطفی فیضی امروز در نشست با مسئولان و دست‌ اندرکاران برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید که در مرکز نمایشگاه‌ ها و همایش‌ های آستان قدس رضوی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش معاونت‌ ها، سازمان‌ ها، بنیادها و حوزه‌ های خدمت‌ رسان، اظهار کرد: برگزاری این مراسم حاصل همکاری و هم‌ افزایی سازمان‌ های تابعه آستان قدس رضوی و دیگر دستگاه های اجرایی کشور است و هر بخش باید مسئولیت خود را با دقت، انسجام و روحیه جهادی دنبال کند.

محدودیت‌ ها تنها در صحن های مرکزی اعمال می‌ شود

وی با اشاره به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌ شده برای مدیریت حضور گسترده زائران رضوی و عزاداران رهبر شهید، تصریح کرد: محدودسازی تردد صرفا در صحن‌ های مرکزی حرم مطهر رضوی از ظهر روز قبل از مراسم آغاز می‌ شود و تا پایان مراسم تدفین ادامه خواهد داشت، تردد در صحن‌ های پیرامونی نیز تا زمانی که شرایط ایمنی و مدیریت جمعیت اجازه دهد، برقرار خواهد بود.

قائم‌ مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: زمان آغاز برنامه‌ ها وابسته به ساعت ورود پیکرهای مطهر شهدا به حرم مطهر است و پس از نهایی‌ شدن، اطلاع‌ رسانی دقیق انجام خواهد شد. تمامی سناریوهای انتقال پیکرها بررسی شده و هماهنگی‌ های لازم با دستگاه‌ های اجرایی صورت‌ گرفته است.

اطلاع‌ رسانی دقیق، لازمه مدیریت مطلوب جمعیت

فیضی بر ضرورت اطلاع‌ رسانی منسجم و دقیق درباره مسیرهای تشییع، محدودیت‌ های تردد و مسیرهای دسترسی تأکید کرد و گفت: مردم باید به‌ صورت شفاف از مسیرهای حضور در مراسم مطلع شوند تا از ایجاد ازدحام و مشکلات ترافیکی جلوگیری شود. اطلاع‌ رسانی درباره محدودیت‌ ها نیز باید چندباره و با دقت انجام شود تا توقعات نادرست در خصوص دسترسی‌ ها یا پارکینگ‌ ها شکل نگیرد.

وی افزود: این مراسم، جلوه‌ ای از تجدید میثاق مردم با آرمان‌ های انقلاب اسلامی، ولایت‌ فقیه و رهبر معظم انقلاب است و باید زمینه حضور گسترده، منظم و باشکوه مردم فراهم شود بنابراین مردم بدانند که از بدو خروج از منزل تا رسیدن به خیابان امام رضا (ع) بخشی از حضور گسترده و دشمن‌ شکن آن‌ ها در این مراسم به شمار می‌رود.

فراهم‌ کردن امکان حضور حداکثری زائران در نماز بر پیکر رهبر شهید

قائم‌ مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تدبیر تولیت آستان قدس رضوی برای اتصال صفوف نماز بر پیکر رهبر شهید از صحن انقلاب اسلامی به معابر اطراف، گفت: در تلاش هستیم که شرایطی فراهم شود تا حتی زائرانی که امکان حضور در صحن انقلاب را ندارند، بتوانند در نماز مشارکت داشته باشند و از فیض این اجتماع بزرگ بهره‌ مند شوند.

آماده‌ باش کامل بخش‌ های خدماتی و امدادی

فیضی با اشاره به آماده‌ باش کامل بخش‌ های خدماتی، پشتیبانی و امدادی، گفت: دارالشفا، گروه مجهزهای امدادی، بیمارستان‌ های صحرایی، ناوگان امدادی، نیروهای عملیاتی و تمامی ظرفیت‌ های خدماتی آستان قدس رضوی برای خدمت‌ رسانی به زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

تکریم زائران، مهم‌ ترین اصل خدمت

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق، صبر و سعه‌ صدر در برخورد با زائران و مجاوران اظهار کرد: همه خادمان و کارکنان باید در شرایط پرحجم حضور زائران، با نهایت احترام، آرامش و خوش‌ رفتاری با مردم برخورد کنند؛ به‌ویژه هنگام اعمال محدودیت‌ های تردد و مدیریت جمعیت که نیازمند صبوری بیشتری است.

قائم‌ مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه خدمت در این مراسم، صرفاً یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه توفیقی الهی برای خدمت به زائران حضرت امام رضا (ع)، تکریم مقام شامخ شهدا و همراهی با مردم مؤمن و ولایت‌ مدار است، گفت: امیدواریم با همدلی، برنامه‌ ریزی دقیق، هماهنگی همه بخش‌ ها و عنایت حضرت علی‌ بن‌ موسی‌ الرضا (ع)، این مراسم در شأن حرم مطهر رضوی، شهدا و مردم قدرشناس ایران اسلامی برگزار شود.