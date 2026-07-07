کارکنان صنعت برق آذربایجان غربی با بیان اینکه هرچند داغدار و عزادار مرشد خود هستند، اما با خدمت به مردم راه امام شهید را ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما نهمین مانور سراسری طرح ملی "مهتاب" همزمان با سراسر کشور امروز با برگزاری مراسم زیارت عاشورا به یاد امام شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در شهرستان نقده آغاز شد. در این مراسم با برپایی مراسم عزاداری یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی، خانواده ایشان و شهدای جنگ رمضان گرامی داشته شد.

طرح ملی مهتاب در ایام تابستان ۱۴۰۵ با هدف تشدید مقابله با انشعابات غیرمجاز، کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، شناسایی مظاهر بدمصرفی و ارتقای پایداری شبکه برق برگزار می‌شود.

نهمین مانور سراسری طرح ملی "مهتاب" در آذربایجان غربی نیز همزمان با سراسر کشور با حضور همزمان گروه‌های عملیاتی و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی در سراسر استان برگزار شد و اقدامات پیش‌بینی‌شده مطابق برنامه در دستور کار قرار گرفت.