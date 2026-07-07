مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از بهره‌برداری نیروگاه ۶ مگاواتی میبد یک، فاز دوم نیروگاه ۶ مگاواتی میبد هشت و فاز نخست نیروگاه ۱.۵ مگاواتی امین توسعه احمدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدمهدی میرجلیلی، گفت: این طرح‌ها در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید برق پاک به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: نیروگاه خورشیدی میبد یک با ظرفیت ۶ مگاوات، مجهز به ۸ هزار و ۴۲۴ پنل خورشیدی و ۲۰ دستگاه اینورتر، در زمینی به مساحت ۹ هکتار احداث شده و به طور کامل وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

میرجلیلی ادامه داد: مرحله دوم نیروگاه خورشیدی میبد هشت با ظرفیت ۶ مگاوات و مرحله نخست نیروگاه خورشیدی امین توسعه احمدی با ظرفیت ۱.۵ مگاوات نیز به بهره‌برداری می‌رسند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها گامی مؤثر در افزایش تولید برق خورشیدی، کاهش ناترازی انرژی و تقویت پایداری شبکه برق استان یزد است.