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همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف آب و برق، کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت مصرف و همراهی شهروندان برای حفظ پایداری شبکههای تأمین آب و انرژی تأکید میکنند؛ همراهیای که میتواند از بروز کمبود و قطعیهای احتمالی جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با افزایش دمای هوا در روزهای اخیر، مصرف آب و برق نیز در بسیاری از مناطق کشور روندی افزایشی پیدا کرده است؛ موضوعی که ضرورت مدیریت مصرف و مشارکت عمومی را بیش از گذشته نمایان میکند. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند رعایت الگوی صحیح مصرف، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکههای توزیع آب و برق دارد و میتواند از بروز ناترازی و اختلال در خدماترسانی جلوگیری کند. مسئولان از شهروندان خواستهاند با رعایت توصیههای سادهای همچون تنظیم دمای وسایل سرمایشی در محدوده استاندارد، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده از لوازم پرمصرف در ساعات غیر اوج و بهرهگیری از نور طبیعی در طول روز، در کاهش بار شبکه برق مشارکت کنند. در بخش مصرف آب نیز پرهیز از باز گذاشتن بیمورد شیرهای آب، مدیریت مصرف هنگام شستوشو، استفاده بهینه از آب در امور روزمره و آبیاری فضای سبز در ساعات خنک شب یا صبح زود، از مهمترین راهکارهای جلوگیری از هدررفت این سرمایه ارزشمند عنوان شده است. کارشناسان تأکید میکنند مشارکت مردم در مدیریت مصرف، علاوه بر کمک به پایداری شبکههای آب و برق و جلوگیری از قطعیهای احتمالی، نقش مؤثری در حفظ منابع طبیعی و تأمین نیاز نسلهای آینده دارد. در روزهایی که گرمای تابستان مصرف آب و انرژی را به اوج میرساند، هر اقدام کوچک در صرفهجویی، گامی مؤثر برای مدیریت بهتر منابع و تأمین رفاه همه شهروندان خواهد بود.