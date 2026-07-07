گردهمایی بانوان خرمآبادی در آیین باشکوه وداع با رهبر شهید
مراسم باشکوه وداع بانوان خرمآبادی با رهبر شهید، با حضور مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از بانوان ولایتمدار در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز لرستان
، مراسم باشکوه و معنوی وداع بانوان خرمآبادی با رهبر شهید، امروز سهشنبه با حضور استاندار لرستان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، خانوادههای معظم شهدا، بانوان ولایتمدار و جمعی از مسئولان در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه خرمآباد برگزار شد.
در این مراسم، بانوان خرمآبادی با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.
این آیین با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، مرثیهسرایی، مداحی و اجرای برنامههای فرهنگی همراه بود و شرکتکنندگان با ابراز ارادت و سوگواری، یاد و نام رهبر شهید را گرامی داشتند.