مراسم باشکوه وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید، با حضور مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از بانوان ولایتمدار در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز لرستان ، مراسم باشکوه و معنوی وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید، امروز سه‌شنبه با حضور استاندار لرستان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، خانواده‌های معظم شهدا، بانوان ولایتمدار و جمعی از مسئولان در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه خرم‌آباد برگزار شد.

در این مراسم، بانوان خرم‌آبادی با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.