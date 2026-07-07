مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر گفت: ۲۲ صنعت بزرگ استان مرکزی که برق خود را به‌صورت مستقیم از شبکه برق منطقه‌ای دریافت می‌کنند، تا پایان مهلت قانونی موفق به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه اختصاصی نشدند و از این پس مشمول مدیریت مصرف برق خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر گفت: در استان مرکزی ۲۲ صنعت بزرگ برق مورد نیاز خود را به‌صورت مستقیم از شبکه برق منطقه‌ای دریافت می‌کنند، اما هیچ‌یک از این صنایع در مهلت مقرر قانونی، تکلیف خود برای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه اختصاصی را انجام نداده‌اند.

داود آبادی افزود: بر اساس قانون، صنایع بزرگ و مشترکان پرمصرف موظف بودند تا پایان سال ۱۴۰۴ نیروگاه‌های اختصاصی خود را احداث و وارد مدار بهره‌برداری کنند، اما هیچ‌یک از ۲۲ صنعت بزرگ مستقر در استان مرکزی این الزام قانونی را محقق نکرده‌اند.

وی با اشاره به پیامد‌های اجرا نشدن این تکلیف قانونی اظهار کرد: این صنایع از این پس مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف برق خواهند شد و باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر تأکید کرد: احداث نیروگاه‌های اختصاصی از سوی صنایع بزرگ، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی مورد نیاز بخش تولید و عبور از دوره‌های اوج مصرف خواهد داشت.