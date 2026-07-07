آغاز امتحانات نهایی دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمد از ۲۱ تیر
امتحانات نهایی دانش آموزان یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیرماه در ۱۱۳ مرکز امتحانی کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی ادارهکل آموزش و پرورش استان گفت: این آزمونها تا ۱۲ مردادماه در ۱۱۳ مرکز امتحانی سراسر استان با حضور بیش از ۲۷ هزار دانشآموز و داوطلب ترمیم نمره برگزار خواهد شد.
علیبخش یوسفی، افزود: برای برگزاری مطلوب این آزمونها، ۱۱۳ مرکز امتحانی در سطح استان پیشبینی و تجهیز شده است تا فرآیند برگزاری امتحانات در فضایی آرام، استاندارد و با رعایت کامل ضوابط و مقررات انجام شود.
یوسفی با اشاره به آمار شرکتکنندگان گفت: در این دوره از آزمونها ۸ هزار و ۲۵۴ دانشآموز پایه یازدهم، ۱۳ هزار و ۴۸۲ دانشآموز پایه دوازدهم و ۵ هزار و ۷۲۴ داوطلب ترمیم نمره و ایجاد سابقه تحصیلی حضور دارند که در مجموع ۲۷ هزار و ۵۱۹ نفر در امتحانات نهایی استان شرکت خواهند کرد.
رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش تعیینکننده نتایج امتحانات نهایی در سوابق تحصیلی و فرآیند پذیرش دانشجو، از دانشآموزان خواست با برنامهریزی مناسب، مطالعه مستمر و حضور بهموقع در حوزههای امتحانی، بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.
وی همچنین از خانوادهها خواست با ایجاد محیطی آرام، حمایت روحی و فراهم کردن شرایط مناسب، فرزندان خود را در این مقطع مهم تحصیلی همراهی کنند.
برنامه زمانبندی امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم به شرح زیر است: