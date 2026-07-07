اردوی آماده‌سازی تیم کشتی فرنگی نونهالان استان تهران به مدت یک هفته در شهر‌های کاظمین و کربلا برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم کشتی فرنگی نونهالان استان تهران که به مدت یک هفته در کشور عراق و در شهر‌های کاظمین و کربلا برنامه‌ریزی شده بود، با انجام برنامه‌های تمرینی و فرهنگی به پایان رسید.

همچنین مسابقه‌ای با حضور تیم‌های عراقی برگزار شد که تیم کشتی فرنگی نونهالان استان تهران موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کند.

التمیمی رئیس فدراسیون کشتی عراق نیز با حضور در محل اردو، بر لزوم تداوم برگزاری اردو‌های مشترک و تقویت روابط برادرانه میان دو کشور تأکید کرد.

هدف اصلی برگزاری این اردو، تقویت پیوند معنوی کشتی‌گیران نونهال استان تهران با ائمه اطهار (ع) بود و در همین راستا، زیارت حرم مطهر کاظمین و عتبات عالیات در برنامه تیم قرار گرفت.