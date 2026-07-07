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تاکنون ۵ هزار و ۵۰۰ اثر از سوی دانشآموزان استان اصفهان به مسابقه قصهگویی ماکان ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سلامت و تندرستی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: تاکنون ۵ هزار و ۵۰۰ اثر از سوی دانشآموزان استان به مسابقه قصهگویی ماکان ارسال شده که نشاندهنده استقبال مطلوب دانشآموزان از این رویداد فرهنگی و آموزشی است.
بهنام امینی ادامه داد: با توجه به استقبال دانشآموزان و بهمنظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای حضور علاقهمندان، مهلت شرکت در این مسابقه تا ۲۰ تیرماه تمدید شده است.
وی گفت: دانشآموزان علاقهمند میتوانند با مراجعه به مراقبان سلامت مدارس خود، ضمن دریافت راهنماییهای لازم، آثار خود را در چارچوب ضوابط مسابقه ارسال و در این رویداد شرکت کنند.
رئیس اداره سلامت و تندرستی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان افزود: مسابقه قصهگویی ماکان با هدف تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای آگاهی دانشآموزان و بهرهگیری از ظرفیت قصهگویی در انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی برگزار میشود.