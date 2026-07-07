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خبرنگاران اعزامی صداوسیما در گفتوگو با زائران و شهروندان عراقی در نجف و کربلا، روایتهایی از همبستگی مردم عراق با ایران و تأکید آنان بر استمرار پیوند دو ملت در آستانه آیین بدرقه قائد شهید امت را ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در آستانه برگزاری آیین بدرقه قائد شهید امت ، خبرنگاران اعزامی خبرگزاری صداوسیما با حضور در مناطق مختلف نجف و کربلا، از جمله حاشیه شهرها، با شماری از زائران و شهروندان عراقی گفتوگو کردند.
به گفته این افراد، پیوند میان مردم ایران و عراق بر پایه اشتراکات دینی و فرهنگی همچنان استوار است و آنان بر حفظ وحدت و همبستگی در برابر چالشها تأکید کردند.
برخی از گفتوگوشوندگان نیز با مرور سخنان و خاطراتی از رهبر جمهوری اسلامی، بر تداوم روابط دو ملت و اهمیت این پیوند تأکید کرده و شعار «ایران و عراق لایمکن الفراق» را نشانهای از این همبستگی دانستند.