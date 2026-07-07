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این دانشجویان دیدگاهها و انگیزههای خود را درباره اهمیت حضور در این مراسم معنوی بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دانشجویان امروز در فضایی آرام و منسجم، راهی مراسم بدرقه رهبر شدند؛ حضوری که برای آنان تنها یک شرکت در برنامه رسمی نبود، بلکه نشانهای از احترام و پیوندی بود که میان جامعه دانشگاهی و جایگاه ایشان برقرار مانده است. در جریان این حرکت، بسیاری از آنان تأکید داشتند که بدرقه رهبر، برایشان لحظهای مهم و قابل توجه است؛ لحظهای که یادآور نقش و اثرگذاری ایشان در مسیر کشور است.