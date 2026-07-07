دمای هوا امروز در خورو بیابانک اصفهان، به ۴۵ درجه بالای صفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوای استان در ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد،گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه بالای صفر رسید و حداقل دمای آن بامداد چهارشنبه به ۲۳ درجه بالای صفر می‌رسد.

کامران طهماسبی افزود: از امروز تا آخر هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری در ساعات بعداز ظهر و شب وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: طی امروز و فردا در مناطق شرقی و شمالی استان خیزش گردوخاک و احتمال توفان گرد و خاک و کاهش دید و افت کیفیت هوا وجود دارد.

خور و بیابانک شهرستانی در شمال شرقی استان اصفهان است.