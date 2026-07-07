مردم استان مرکزی بر عهد خود با رهبر شهید ایستاده‌اند

مردم استان مرکزی با حضور در اجتماعات مردمی، یاد و نام رهبر شهید را گرامی داشتند و با تأکید بر ادامه راه ایشان، بر وحدت، استقامت و خون‌خواهی قائد شهید امت پای فشردند.