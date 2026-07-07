مردم استان مرکزی بر عهد خود با رهبر شهید ایستادهاند
مردم استان مرکزی با حضور در اجتماعات مردمی، یاد و نام رهبر شهید را گرامی داشتند و با تأکید بر ادامه راه ایشان، بر وحدت، استقامت و خونخواهی قائد شهید امت پای فشردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ چهار ماه از شهادت رهبر انقلاب میگذرد، اما داغ فراق ایشان همچنان در دل مردم استان مرکزی تازه است و شبهای همدلی و سوگواری، رنگی از وفاداری و عهد دوباره با آرمانهای انقلاب به خود گرفته است.
شرکتکنندگان در این اجتماعات، با بیان دلتنگی برای رهبر شهید و تأکید بر خونخواهی قائد شهید امت، وحدت و ایستادگی ملت ایران را مهمترین پاسخ به دشمنان دانستند.