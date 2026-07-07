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فروش بلیت اتوبوس مسیر مشهد- اصفهان و برعکس از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان گفت: موقعیت جغرافیایی و مرکزیت استان باعث شده در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی شاهد افزایش ترددها باشیم.
فرزاد دادخواه با اشاره به ظرفیت ناوگان برای اعزام زائران افزود: تمام ظرفیت ناوگان بخش خصوصی برای سفر اصفهان–تهران اختصاص داده شده و فروش بلیت حضوری و غیرحضوری از هفته گذشته آغاز شده است.
وی گفت: فروش بلیت مشهد از امروز سهشنبه آغاز شده و توصیه میشود، زائران بلیط رفت و برگشت را با هم تهیه کنند، تا برای بازگشت به مشکل برنخورند.
فرزاد داده با اشاره به وضعیت راههای استان گفت: در شرایط عادی روزانه بیش از یکمیلیون و ۳۰۰ هزار تردد در راههای استان ثبت میشود، و تا روز یکشنبه ۲۰ درصد افزایش داشتیم و پیشبینی میشود این عدد در روزهای پیش رو به ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز برسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان گفت: به منظور رفاه حال رانندگان در این ایام لکهگیری، خطکشی، نصب علائم، ارتقای ایمنی و استقرار گروههای ویژه گشت راهداری در محورهای مواصلاتی انجام شده است.
دادخواه از زائران درخواست کرد: ضمن رعایت نکات ایمنی، تکسرنشین سفر نکنند و بعد از هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند.
دادخواه گفت: زائران میتوانند با شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها، وضعیت لحظهای محورهای استان را دریافت کنند، همچنین شمارههای ثابت ۳۷۸۶۸۸۱۲ و ۳۷۸۶۸۸۱۱ برای گزارش مشکلات احتمالی در طول مسیر فعال است.