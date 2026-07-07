مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: بیش از ۱۰ تن مرغ زنده فاقد مجوز به ارزش سه میلیارد تومان در شهرستان دورود کشف و ضبط شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، نظارت بر توزیع صحیح اقلام اساسی و تامین امنیت غذایی شهروندان، موفق به شناسایی و توقیف سه کامیون حامل مرغ زنده فاقد مجوز شدند.

در بازرسی دقیق از این خودرو‌ها سه هزار و ۸۰۴ قطعه مرغ زنده به وزن ۱۰ تن و ۴۴۰ کیلوگرم، فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی حمل کشف شد.

بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش ریالی این محموله قاچاق بیش از سه میلیارد تومان تعیین شده است که در همین راستا، سه نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن قدردانی از همکاری مردم در گزارش تخلفات، به متخلفان و قاچاقچیان هشدار می‌دهد با هرگونه اقدامی که سلامت جامعه و چرخه اقتصادی کشور را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.