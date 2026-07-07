مردم آبادان و خرمشهر با حضور در تجمعات شبانه، ضمن تجدید بیعت با رهبر انقلاب، بر ادامه راه شهدا و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با شب ۱۲۹ ایستادگی، مردم آبادان و خرمشهر با حضور در تجمعات مردمی در میادین، خیابان‌ها و برخی روستاهای این دو شهر، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارها و ابراز احساسات، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و بر تداوم مسیر مقاومت، وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند.

این تجمع‌ها با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و فضای خیابان‌های آبادان و خرمشهر، صحنه حضور و ابراز ارادت شرکت‌کنندگان به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.