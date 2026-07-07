

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های استان از ساعت ۲۴ امشب تا ساعت ۶ صبح روز شنبه خبرداد.

سرهنگ شاهزهی با اشاره به اینکه جاده‌های خراسان جنوبی مسیر تردد زائران ۹ استان کشور برای مراسم وداع رهبر شهید در مشهد است گفت: همه محور‌های خراسان جنوبی به سمت خراسان رضوی

و محور طبس - یزد شامل این محدودیت‌ها می‌شود.

وی افزود: تمام وسایل نقلیه باری اعم از کامیون، کامیونت‌ها و تریلر‌ها به غیر از ماشین‌های حامل کالا‌های اساسی، فاسد شدنی و سوخت شامل این محدودیت‌های ترافیکی خواهند شد.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون وضعیت تردد در محور‌های استان روان است، از مردم خواست: با توجه به حجم بالای تردد برای جلوگیری از بروز حادثه احتیاط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را اولویت قرار دهند.