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محدودیتهای ترافیکی در جادههای خراسان جنوبی از ساعت ۲۴ امشب تا ساعت ۶ صبح روز شنبه اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از اعمال محدودیتهای ترافیکی در جادههای استان از ساعت ۲۴ امشب تا ساعت ۶ صبح روز شنبه خبرداد.
سرهنگ شاهزهی با اشاره به اینکه جادههای خراسان جنوبی مسیر تردد زائران ۹ استان کشور برای مراسم وداع رهبر شهید در مشهد است گفت: همه محورهای خراسان جنوبی به سمت خراسان رضوی
و محور طبس - یزد شامل این محدودیتها میشود.
وی افزود: تمام وسایل نقلیه باری اعم از کامیون، کامیونتها و تریلرها به غیر از ماشینهای حامل کالاهای اساسی، فاسد شدنی و سوخت شامل این محدودیتهای ترافیکی خواهند شد.
جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون وضعیت تردد در محورهای استان روان است، از مردم خواست: با توجه به حجم بالای تردد برای جلوگیری از بروز حادثه احتیاط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را اولویت قرار دهند.