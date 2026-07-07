رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از کشف و توقیف انواع کالای قاچاق به ارزش ۷۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شهرستان‌های ایذه، هفتکل و اندیمشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز و همچنین برخورد با فعالیت خودروهای شوتی، مأموران انتظامی شهرستان با ایجاد ایستگاه ایست و بازرسی و کنترل محورهای مواصلاتی در دهدز، موفق به شناسایی و توقیف ۲ دستگاه خودروی کامیون حامل بار قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از بار خودروهای توقیفی، مقدار ۳۴ کیسه ۲۵ کیلوگرمی، ۲۵۹ کیسه ۲۰ کیلوگرمی و ۱۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی تخمه آفتابگردان خارجی که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بود، کشف کردند.

سرهنگ دریکوند با بیان اینکه کارشناسان ارزش بارهای توقیفی را ۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این ارتباط ۲ متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان در ادامه به کشف کالای قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان هفتکل اشاره کرد و گفت: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و برخورد با فعالیت خودروهای شوتی، مأموران یگان امداد شهرستان هفتکل با کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی نیسان حامل بار قاچاق را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از بار خودروی توقیفی، تعدادی دستگاه کارواش قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالای قاچاق کشف‌شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ دریکوند بیان داشت: در این ارتباط یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی اضافه کرد: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز و همچنین برخورد با فعالیت خودروهای شوتی، مأموران انتظامی شهرستان اندیمشک با ایجاد تورهای ایست و بازرسی و کنترل محورهای مواصلاتی در پل زال، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی اتوبوس حامل بار قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از بار خودروی توقیفی، تعداد ۱۱۲ کیسه غذای حیوانات خانگی و تعداد ۱۱۳ هزار فندک که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بودند، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش بار توقیفی را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ دریکوند در پایان تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.