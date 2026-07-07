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استاندار اردبیل گفت: مجوز ماده ۲۳ طرح آبرسانی از سد عمارت به شهرهای شمالی استان اردبیل دریافت شده و این طرح از سال آینده اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه با اشاره به اینکه این اقدام گامی مهم در تأمین پایدار آب آشامیدنی شهرستانهای شمال استان اردبیل و توسعه زیرساختهای آبی محسوب میشود افزود: با پیگیریهای مستمر دولت محلی، همکاری مجمع نمایندگان استان و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز ماده ۲۳ طرح آبرسانی از سد عمارت صادر شده که این اقدام مهم زمینه اجرای یکی از مهمترین طرح های زیربنایی و راهبردی استان اردبیل را فراهم میکند.