به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه با اشاره به اینکه این اقدام گامی مهم در تأمین پایدار آب آشامیدنی شهرستان‌های شمال استان اردبیل و توسعه زیرساخت‌های آبی محسوب می‌شود افزود: با پیگیری‌های مستمر دولت محلی، همکاری مجمع نمایندگان استان و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز ماده ۲۳ طرح آب‌رسانی از سد عمارت صادر شده که این اقدام مهم زمینه اجرای یکی از مهم‌ترین طرح های زیربنایی و راهبردی استان اردبیل را فراهم می‌کند.

وی گفت : براساس این طرح با بیش از ۸هزار میلیارد تومان هزینه ، آب آشامیدنی مورد نیاز ۱۱ شهر و ۶۸۳ روستا از سد عمارت تأمین خواهد شد و برای اجرای آن، ۳۱میلیون مترمکعب آب از مخزن سد به این طرح اختصاص می‌یابد.