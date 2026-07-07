استاندار اصفهان در جلسه‌ای با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و بانکی، به بررسی میدانی مشکلات صنایع و واحد‌های تولیدی که در جنگ اخیر دچار آسیب صددرصدی شده‌اند، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد، در نشستی تخصصی که با رویکردی عملیاتی برگزار شد، پرونده تک‌تک واحد‌های تولیدی که به‌طور کامل دچار تخریب شده‌اند، به‌صورت انفرادی مطرح و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه، راهکار‌های حل مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان صنایع آسیب‌دیده با تشریح وضعیت بحرانی واحد‌های خود، مطالبات و درخواست‌های اولویت‌دارشان را با اولویت تسهیلات مالی:؛ درخواست برای دریافت تسهیلات کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض جهت جبران خسارات وارده، امور مالیاتی و بیمه؛ درخواست برای بخشودگی جرایم دیرکرد مالیاتی، تقسیط بدهی‌ها و همچنین بخشش جرایم بیمه‌ای، زیرساخت و توسعه:؛ درخواست برای اختصاص زمین جایگزین جهت بازسازی و استقرار مجدد مطرح کردند.

استاندار اصفهان در نشست شورای برنامه ریزی هم با اشاره به جایگاه استان در حوزه پژوهش میزان اعتبار اختصاص یافته به این بخش را مطلوب ندانست.

مهدی جمالی نژاد افزود: مبلغ پنج میلیارد تومان اعتبار تخصیصی محدودی در حوزه پژوهش است و تمهیداتی باید برای افزایش این اعتبار در نظر گرفته شود.

وی افزود: امروز در این نشست در زمینه اخرین وضعیت اشتغال استان و برنامه ریزی در این زمینه بحث و گفت‌و‌گو شد.