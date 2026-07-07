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پارکینگ موقت با ظرفیت ۵ هزار خودرو در محدوده بلوار قمر بنیهاشم (ع) برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم بدرقه رهبر شهید راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد مقدس گفت: برای اجرای مأموریتهای محوله، پارکینگ موقت با ظرفیت بیش از ۵ هزار خودرو در محدوده بلوار قمر بنیهاشم (ع) با بسیج کامل نیروهای اجرایی، ماشینآلات تخصصی و امکانات فنی سازمان عمران آماده بهرهبرداری شده است تا زمینه استقرار خودروهای زائران و شرکتکنندگان در این مراسم عظیم فراهم شود.
احسان شریعتی افزود: عملیات تسطیح، بهسازی، آمادهسازی بستر و ساماندهی این پارکینگ بهصورت جهادی و شبانهروزی انجام شده و این مجموعه با هدف مدیریت مناسب تردد، افزایش ایمنی، کاهش بار ترافیکی معابر و ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکتکنندگان در آئین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی آماده خدمترسانی است.