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رئیس اداره دامپزشکی بندرانزلی از کشف و ضبط ۵۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخگذشته و غیرقابل مصرف در بازرسیهای بهداشتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مهدی موسوی از کشف و ضبط ۵۰۰ کیلوگرم مرغ بدون شرایط بهداشتی و تاریخمنقضی در جریان بازرسی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز تهیه، تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی و با هدف صیانت از سلامت عمومی جامعه ، بازرسان بهداشتی این اداره در جریان بازرسیهای ادواری از واحدهای صنفی، مؤفق به شناسایی و ضبط این میزان مرغ غیربهداشتی شدند.
رئیس اداره دامپزشکی بندرانزلی گفت: پس از تشکیل پرونده تخلف بهداشتی، موضوع برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شد و بر اساس رأی صادره، متصدیان دو واحد عرضه به پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.
مهدی موسوی افزود: دستور معدومسازی محموله غیربهداشتی صادر و اجرا شد.
وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، گفت: بازرسان بهداشتی دامپزشکی بهصورت مستمر و بدون اغماض فعالیت مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی را رصد میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف که سلامت مردم را تهدید کند، برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد.