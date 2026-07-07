به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون افزود: کارت‌های جایگاهی باید تنها در موارد ضروری و برای افرادی که هنوز کارت سوخت دریافت نکرده‌اند یا در مراحل صدور آن هستند، مورد استفاده قرار گیرد تا نظم توزیع سوخت در منطقه حفظ شود.

وی ضمن تاکید بر مدیریت سوخت ادامه داد: شهروندان در اولویت اول در جهت دریافت سوخت خودرو‌های خود از کارت‌های شخصی در جایگاه‌های عرضه سوخت استفاده کنند.

مدیر مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با اشاره به تسهیل در روند صدور کارت‌های هوشمند بیان کرد:: که امکان دریافت آنی این کارت‌ها پس از ثبت درخواست در سامانه fcs.niopdc.ir از ناحیه‌های مربوطه فراهم شده است.

ایدون در ادامه از دارندگان خودرو‌های دوگانه‌سوز خواست تا با اولویت‌بخشی به مصرف سی‌ان‌جی، به بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در این بخش کمک کنند.