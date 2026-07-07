داورزن، این روزها ایستگاهی از عشق، وفاداری و خدمت است؛ جایی که مردم، با تمام توان، میزبان دل‌ هایی هستند که برای وداعی تاریخی، راهی مشهد مقدس شده‌ اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با حرکت گسترده عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی برای حضور در آیین باشکوه بدرقه «امام شهید» در مشهد مقدس، شهرستان داورزن به صحنه‌ای از همدلی، ایثار و خدمت‌ رسانی تبدیل شده است.

در این مسیر، ۱۸ موکب مردمی در قالب ۵ ایستگاه خدمت‌ رسانی در محور عبوری شهرستان داورزن برپا شده‌ اند تا با پذیرایی، اسکان موقت، توزیع آب، نوشیدنی و وعده‌ های غذایی، خدمات فرهنگی و رفاهی، از زائرانی که راهی مشهد مقدس هستند، میزبانی کنند.

این موکب‌ ها با مشارکت مردم، خیران، هیئت‌ های مذهبی، بسیج، دستگاه‌ های اجرایی و گروه‌ های جهادی، شبانه‌ روز در حال خدمت‌رسانی هستند و تلاش می‌ کنند تا زائران در مسیر این بدرقه تاریخی، با آرامش و رفاه بیشتری به مقصد برسند.

خادمان موکب‌ ها می‌گویند حضور در این میدان را افتخاری بزرگ می‌ دانند و معتقدند خدمت به زائران، کمترین ادای دین به آرمان‌ های امام شهید و شهدای والامقام است.



مسئولان داورزن اعلام کرده‌ اند خدمات‌رسانی در این ۵ نقطه تا پایان موج تردد زائران ادامه خواهد داشت و همه ظرفیت‌ های شهرستان برای خدمت شایسته به عاشقان ولایت و شرکت‌ کنندگان در آیین بدرقه امام شهید به کار گرفته شده است.