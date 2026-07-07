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مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تکمیل زنجیره نظارت بر توزیع و حملونقل مرغ در استان با بهرهگیری از سامانههای هوشمند خبر داد و تأکید کرد که هرگونه عرضه خارج از این شبکه رسمی، تخلف قانونی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، وحید مجیدی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای شفافسازی فرآیند توزیع و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، ۷۵۵ دستگاه کارتخوان «رهآوا» در واحدهای عرضه مرغ در سطح استان نصب و راهاندازی شده است.
مجیدی افزود: با اجرای این طرح، تمامی واحدهای صنفی موظف شدهاند خرید خود را صرفاً از طریق سامانه «رهآوا» انجام دهند. این اقدام باعث میشود اطلاعات معاملات بهصورت برخط (Online) در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گیرد و امکان رصد دقیق میزان عرضه و کنترل قیمتها فراهم شود.
وی با اشاره به آمار روزانه توزیع خاطرنشان کرد: بهطور میانگین روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن مرغ از طریق این سامانه در سطح استان توزیع میشود که گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار و دسترسی عادلانه مصرفکنندگان است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین در ادامه به هوشمندسازی ناوگان حملونقل نیز اشاره کرد و گفت: ۵۲ دستگاه خودروی یخچالدار حمل لاشه مرغ به سامانه موقعیتیاب (GPS) و سامانه «رهران» مجهز شدهاند تا مسیر تردد و وضعیت بار بهصورت لحظهای پایش شود.
به گفته مجیدی، این سامانه شرایط استاندارد نگهداری، باز شدن غیرمجاز درب خودرو و خروج احتمالی از مسیرهای تعیینشده را رصد میکند و در صورت بروز هرگونه تخلف، تمامی اطلاعات در سامانه ثبت شده و اقدامات قانونی علیه متخلفان صورت خواهد گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، عرضه مرغ خارج از سامانه رسمی را بهشدت رصد کرده و با واحدهای صنفی متخلف طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.