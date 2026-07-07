به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، مردم شهر‌های آق قلا و بندر ترکمن با برپایی مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران یاد و نام قائد امت را گرامی داشتند.

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دکتر نصرت رمرودی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله گفت: بیمارستان حضرت رسول اکرم این شهر آماده ارائه خدمات به مسافران، زائران و تشییع کنندگان قائد شهید امت است.

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پیکر مرحوم حجت الاسلام مجتبی نوعدوست امام جمعه موقت آزادشهر امروز با حضور مردم این شهر تشییع و خاکسپاری شد. حجت الاسلام مجتبی نوعدوست در سانحه رانندگی، دعوت حق را لبیک گفت.