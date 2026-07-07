پس از آن که دونالد ترامپ از رئیس فیفا خواسته بود اخراج فولارین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا را بازنگری و اخطار کارت قرمز او را لغو کند، رسانه‌های انگلیس به همدستی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با رئیس جمهور آمریکا پرداختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ این اقدامِ بی‌سابقه مداخله یک رئیس جمهور در تصمیم داور فوتبال، روند رسیدگی انضباطی فیفا را در کانون توجه جهانی قرار داد و با واکنش خشمگینانه کنفدراسیون فوتبال اروپا و البته تیم ملی بلژیک رو‌به‌رو شد. در نهایت، آمریکا ۴ بر ۱ به بلژیک باخت تا داغ صعود تیم فوتبال آمریکا، بر دل صاحبش بماند. کنفدراسیون فوتبال اروپا، یوفا، این رویه را عبور از خط قرمز فیفا نامید و آن را بی سابقه، غیر قابل‌درک و توجیه اعلام کرد.

شراکت فیفا در رسوایی ترامپ شراکت فیفا در رسوایی ترامپ شراکت فیفا در رسوایی ترامپ شراکت فیفا در رسوایی ترامپ شراکت فیفا در رسوایی ترامپ شراکت فیفا در رسوایی ترامپ شراکت فیفا در رسوایی ترامپ شراکت فیفا در رسوایی ترامپ شراکت فیفا در رسوایی ترامپ

بالوگون که بهترین گلزن آمریکا در این رقابت‌هاست، در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر بوسنی و هرزگوین پس از دریافت کارت قرمز مستقیم، طبق قانون یک بازی از همراهی تیمش در مرحله یک‌هشتم نهایی محروم شد اما با لغو محرومیتش توانست در مصاف با بلژیک به میدان برود، اما تیم ملی آمریکا شکست تحقیر آمیزی را متحمل شد.

فدراسیون فوتبال بلژیک پس از اطلاع از لغو محرومیت این بازیکن آمریکایی با دستور ترامپ اعلام کرد که از این تصمیم به‌شدت شگفت‌زده شده، لغو این محرومیت در دیگر نقاط جهان با انتقاد‌های گسترده روبه‌رو شده است و همچنین شماری از منتقدان از سیاسی شدن فوتبال ابراز نگرانی کرده‌اند.

روزنامه راستگرای دیلی تلگراف در انگلیس نوشت: ترامپ و اینفانتینو جام جهانی فوق‌العاده را مسموم کرده‌اند. اعتبار فیفا آن قدر متعفن شده که بی‌شرمی‌اش دیگر کسی را شگفت‌زده نمی‌کند اما این ماجرای کارت قرمز کثیف برای ایالات متحده مخرب‌تر است.

روزنامه ایندیپندنت هم نوشت: جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با درخواست استعفا روبروست زیرا گری لینه‌کر به واکنش‌های منفی به جنجال جام جهانی پیوسته است. از اینفانتینو به دلیل لغو محرومیت فولارین بالوگان پس از دخالت آشکار ترامپ به شدت انتقاد شده است.

روزنامه تایمز در انگلیس هم در این باره نوشت: بلژیک «رقص ترامپ» را آغاز کرد در حالی که «رویای آمریکایی» در خاک خود می‌میرد. آمریکا ۱ بلژیک ۴، چارلز دِ کِتِلاره دو گل به ثمر رساند تا تیم مائوریسیو پوچتینو در میان چندین اشتباه پس از جنجال پیرامون فولارین بالوگون، از مسابقات خانگی خداحافظی کند.

روزنامه دیلی استار نیز نوشت: آمریکا به خاطر شکست تحقیرآمیز مقابل بلژیک پس از رسوایی کارت قرمز ترامپ، بی‌رحمانه مورد تمسخر قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا آخرین میزبان مشترک جام جهانی بود که از جام جهانی کنار گذاشته شد و سپس از سوی حریف خود بلژیک، که به آن‌ها گفت «این را لغو کنید» بی‌رحمانه مورد تمسخر قرار گرفت.

روزنامه دیلی میرور هم در این باره نوشت: بازیکنان بلژیک در حالی که آمریکا تحقیر شده و از جام جهانی حذف شد، دونالد ترامپ را به طرز تحقیر آمیزی مسخره کردند. بلژیک در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، آمریکا را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست داد و روملو لوکاکو و بازیکنان بلژیک پس از سوت پایان بازی، به شکلی باشکوه جشن گرفتند.

روزنامه دیلی اکسپرس نوشت: دونالد ترامپ پس از حذف آمریکا از جام جهانی و ماجرای بالوگون سکوت خود را شکست. این مسابقات فوتبال به طور مشترک بین آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شده است اما اکنون آمریکا پس از شکست مقابل بلژیک از این مسابقات حذف شده است.

نشریه انگلیسی سان هم نوشت: ستاره‌های بلژیکیِ صدرنشینِ تیم ملی فوتبال آمریکا پس از پیروزی ۴ بر ۱ مقابل آمریکا در جام جهانی، پس از نقش رئیس‌جمهور در ماجرای بالوگان، رقصیدند.

به نوشته تارنمای بی بی سی: این را لغو کنید، بلژیک آمریکا را مسخره می‌کند و می‌گوید اقدام ترامپ آن‌ها را عصبانی کرده است.

شبکه تلویزیونی اسکای نیوز نیز گزارش داد: بلژیک پس از شکست سنگین در جام جهانی، آمریکا را به سخره گرفت. آمریکا پس از آنکه دخالت دونالد ترامپ در کارت قرمز، به طور گسترده محکوم شد، با شکست ۴-۱ مقابل بلژیک از جام جهانی حذف شد.

رادیو ال بی سی در لندن نیز گزارش داد: رئیس فیفا به دلیل مداخله ترامپ در کارت قرمز و بحران جام جهانی، مجبور به استعفا می‌شود. مداخله دونالد ترامپ برای لغو محرومیت مهاجم ستاره تیم ملی آمریکا، بحران بزرگی را در جام جهانی ایجاد کرده است و کشور میزبان به هر حال با شکست تحقیرآمیز ۴-۱ مقابل بلژیک از جام جهانی کنار گذاشته شد.